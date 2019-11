Cervia, alla scoperta del Myanmar con Vicenzo Bavaro per la rassegna “Quaderni di Viaggio”

Mercoledì 20 novembre, alle ore 20.45, presso la Biblioteca comunale “Maria Goia” di Cervia, in Circonvallazione Sacchetti 111 prosegue la rassegna “Quaderni di viaggio”, giunta quest’anno alla sua ottava edizione.

L’appuntamento è con Vincenzo Bavaro, che racconterà le sue avventure in una meta esotica e affascinante, il Myanmar. Si parte da Yangon in treno verso est a Pegu per la visita a Kyaiktiyo, meta sacra ai buddisti, e la Shewmawdaw Pagoda, la più alta della nazione. Poi ancora in camion verso Kalaw, trekking sul lago Inle per conoscere i suoi pescatori, i fiori di loto, e le donne giraffa Padaung. Infine si sale sul bus collettivo per Mandalay e a Bagan per visitare la valle dei mille templi.

“Quaderni di Viaggio” proseguirà mercoledì 4 dicembre, alle ore 20.45, per conoscere le meraviglie del Kenya. Per informazioni: biblioteca@comunecervia.it; tel. 0544-979384.