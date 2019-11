Cervia, 200 volontari impegnati nei supermercati per 23^ Giornata nazionale della colletta alimentare

Sabato 30 novembre ricorre la 23^ Giornata nazionale della colletta alimentare. A Cervia e nel forese saranno impegnati circa 200 volontari nei supermercati che hanno aderito alla colletta. Si raccoglieranno: alimenti per l’infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, sughi e pelati, biscotti. Nel 2018, a Cervia, sono stati raccolti circa 7 tonnellate di alimenti.

Sempre nel 2018 il Banco Alimentare di Imola ha distribuito gratuitamente ai cinque enti di Cervia convenzionati, 48.546 kg di alimenti per un valore stimato intorno ai 145.000 euro. Complessivamente le persone aiutate a Cervia sono circa 500. Nel 2018 la Colletta in Emilia-Romagna ha visto l’adesione di 19.800 volontari ed ha portato alla raccolta di quasi 844 tonnellate di prodotti in 1.164 punti vendita. Questi alimenti sono stati distribuiti alle 791 organizzazioni caritative convenzionate con Banco Alimentare. Quest’anno sono 128.700 le persone bisognose che beneficeranno dei prodotti donati durante la Giornata.

“Sono tanti anni che seguo le finalità della Colletta Alimentare e vedo come e dove vengono impiegati i prodotti che vengono raccolti – dichiara Gianni Grandu, presidente del consiglio comunale di Cervia – in particolare la valenza educativa sia per i giovani che per le persone adulte, ma soprattutto riempie il cuore a chi dona. Nella nostra città c’è sempre stata grande attenzione per la solidarietà, ed anche alle fragilità dimostrando che con un piccolo gesto di può dare dignità e speranza, così facendo anche spezzando l’indifferenza. Un grazie particolare ai tanti volontari che si spendono e si mettono al servizio per poter dare risposte Per questo proponiamo davvero a tutti di partecipare alla Colletta”.

A Cervia sostengono: Comune di Cervia, Club Lions di Cervia, Cooperativa Agricola Braccianti, Mensa Amica, Libera Università degli Adulti, Parrocchie del Vicariato e Gruppi Scout di Cervia. Per informazioni: Mauro Sama – cell. 339-3417660 – mail samamauro@gmail.com.