Tante iniziative in programma a Cervia con Progetto EuRoPe_2019

Il Comune di Cervia è partner di EuRoPe_2019 – Attraverso il muro, che ha come capofila il Comune di Ravenna. Il progetto è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma sulla pace, interculturalità, diritti, dialogo interreligioso e cittadinanza globale. Iniziato lo scorso anno affronta temi riguardanti principalmente l’Unione Europea e i diritti umani in un periodo storico in cui si rende necessario ribadire e promuovere valori di solidarietà e condivisione e tutti quei principi garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE).

Tra le attività in programma nel nostro comune: laboratori, incontri, letture, mostre e un focus sui diritti umani che si è svolgerà dal 9 al 15 dicembre, in occasione del 10 dicembre “Giornata mondiale dei Diritti Umani”

Dichiarazione Assessore Michela Brunelli: “A trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, in tutta Europa, sono nati progetti ed eventi a ricordo di uno dei più significativi momenti storici del 900. Anche nella nostra città abbiamo pensato ad una serie di pregevoli iniziative che non solo ci devono ricordare un fatto storico, ma che in qualche modo ci devono guidare verso riflessioni profonde. Tutti noi oggi siamo chiamati a costruire un percorso di pace, ognuno nella propria quotidianità, e quindi ad abbattere tutti quei “muri” culturali e sociali, che ancora persistono fra le persone. Non possiamo immaginare un futuro sereno se ancora costruiamo muri, per timore del diverso, ma piuttosto pensiamo a costruire “ponti” che consentano all’altro di raggiungerci e di essere ascoltato e compreso”.