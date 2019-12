Milano Marititma. Incontro pubblico con Sindaco e le Giunta alla Scuola Mazzini, martedì 17 dicembre

Martedì 17 dicembre 2019, alle ore 20.30 alla Scuola Mazzini, viale Jelenia Gora è in programma un incontro pubblico con il sindaco di Cervia e alcuni assessori per dare riscontro alle priorità individuate dal Consiglio di zona di Milano Marittima e per condividere i progetti dell’Amministrazione.

L’incontro e’ aperto e l’invito a partecipare è rivolto tutti i cittadini.