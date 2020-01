CerviAbility. San Vitale attiva una rete di cittadini e imprenditori per l’autonomia delle persone con disabilità

Nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio, alla biblioteca “Goia” di Cervia, la cooperativa sociale San Vitale e il Comune di Cervia, rappresentato dal sindaco Massimo Medri e dall’assessore al Welfare Bianca Maria Manzi, hanno presentato il nuovo progetto “CerviAbility”. Il progetto è finanziato dal bando regionale sulla partecipazione e dal Comune di Cervia come parte integrante del patto di comunità del Welfare dell’Aggancio e come nuovo strumento di welfare sociale “diffuso” sul territorio.

“CerviAbility” – ha specificato la presidente di San Vitale Romina Maresi – vuole attivare attraverso un percorso partecipativo e formativo una rete locale di cittadini, enti di formazione, imprenditori e associazioni del settore ospitalità-ristorazione-catering per sostenere l’autonomia delle persone con disabilità. Questo sostegno si concretizzerà nell’individuazione e mobilitazione di imprese, professionisti e strutture con l’obiettivo di organizzare delle formazioni rivolte a ragazzi disabili per l’acquisizione di abilità professionali utili nella creazione di un percorso di vita autonomo”.

Il percorso partecipativo, che avrà durata di sei mesi, sarà suddiviso in tre fasi che prevedono a gennaio-febbraio di quest’anno la condivisione e la promozione del percorso, da febbraio a maggio il suo svolgimento e a giugno la restituzione degli esiti e dell’impatto sulla comunità.

Oltre a San Vitale e al Comune di Cervia, partner del progetto sono Confcommercio, ISCOM, IAL, Casa della Salute “Isotta Gervasi” e Un Posto a Tavola Onlus.