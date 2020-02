L’Ecomuseo del Sale di Cervia condivide azioni comuni con il Brasile

L’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia ha incontrato la museologa e archeologa brasiliana Camila Azevedo de Moraes Withchers, docente all’Università Federale di Goiás, Brasile. La Professoressa de Moraes è da anni impegnata sui processi di identificazione e conservazione del patrimonio culturale e archeologico, attraverso i processi di musealizzazione della comunità, articolando temi come genere, razza, sessualità, classe e altri indicatori sociali della differenza. Giunta a Cervia appositamente per visitare alcune antenne dell’Ecomuseo e per poter confrontare strumenti, azioni e obiettivi comuni con le maggiori realtà ecomuseali brasiliane, è stata accolta dall’ufficio di coordinamento dell’Ecomuseo del Sale e del Mare e dai facilitatori dell’associazione FESTA.

Durante i tre giorni di permanenza ha potuto inoltre visitare i luoghi cardine della città tra cui Il Parco Salina di Cervia, accolta dal presidente Giuseppe Pomicetti, MUSA – Museo del Sale, dove ha incontrato il presidente dell’associazione culturale Civiltà Salinara Oscar Turroni, l’archivio storico curato dalla dott.ssa Cristina Poni, Informagiovani e Sportello Cittadini Attivi dove si è potuto discutere di welfare e processi partecipativi.

“Auspichiamo una futura collaborazione con la Professoressa de Moraes – dichiarano dal Comune – oltre ad augurarle buon lavoro”