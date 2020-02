MiMa Wondelrand. Sono già iniziati i selfie di San Valentino nell’angolo più romantico della Romagna

In occasione di San Valentino, proprio in Rotonda I Maggio a Milano Marittima, all’interno di Luci da Favola c’è uno spazio dedicato all’amore: per tutti gli innamorati una sfavillante panchina a forma di cuore arricchita da cuori luminosi diventa il palcoscenico perfetto per selfie e foto, a ricordo di un momento emozionante, degno di una bella favola d’amore. E’ questo l’ultimo atto per la prima edizione di MiMa Wondelrand, l’evento-contenitore pensato per le famiglie, realizzato in collaborazione tra Comune di Cervia, Pro-Loco di Milano Marittima e CELS Group, che, a partire dallo scorso dicembre è stato protagonista nel centro cittadino con spettacolari luminarie giganti.

E come si legge sulla pagina Facebook del Comune di Cervia, “sono già iniziati i selfie di San Valentino nell’angolo più romantico della Romagna”. “Mandateci anche voi i vostri scatti più belli!” invita il Comune.

Con quest’ultima installazione, che resterà allestita fino al prossimo 17 febbraio, si chiudono gli eventi di MiMa Wonderland 2019/2020: verranno infatti disallestite anche le luminarie ancora presenti nelle vie del centro.

MiMa Wonderland, alla sua prima edizione, è stato un successo per la città di Milano Marittima con oltre 25mila visitatori che sono entrati nel Villaggio di Babbo Natale, e altre decine di persone che hanno visitato il mercatino gourmet, ammirato le luminarie giganti e pattinato sulla pista del ghiaccio.

Per info: www.mimawondelarland.it