Cyberbullismo e sexting. Incontro con Andrea Bilotto in biblioteca a Cervia, giovedì 13 febbraio

Giovedì 13 febbraio alle ore 20.30 la biblioteca di Cervia ospita Andrea Bilotto, psicologo e psicoterapeuta, autore di diverse pubblicazioni sul rapporto tra adolescenti e rete, che presenterà il suo ultimo volume dal titolo: “Dal cyberbullismo al sexting. Come aiutare figli, genitori ed insegnanti ad affrontare i rischi legati alle nuove tecnologie”.

Il cervese Bilotto, ormai riferimento nazionale su queste tematiche, propone una guida pratica per comprendere e prevenire queti fenomeni ormai molto diffusi tra i giovani, ma anche altri ad essi collegati, come quello dell’hikikomori e delle varie mode challenge. Prende in considerazione sia le implicazioni psicologiche che legali e fornisce inoltre suggerimenti per la prevenzione e l’intervento.

L’appuntamento è per giovedì 13 febbraio alle ore 20.30 in Biblioteca (Circonvallazione Sacchetti 111).

Per informazioni: 0544979384