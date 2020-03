Coronavirus. Anche il comune di Cervia ha un numero dedicato specifico per il territorio

Sono diversi i numeri telefonici attivati a livello locale e nazionale a cui rivolgersi per ricevere informazioni in merito a come comportarsi nel caso in cui si temesse di aver contratto il nuovo coronavirus:

Ministero della Salute 1500

Regione Emilia Romagna numero verde 800 033 033

Asl Ravenna numero verde 800 244 244

Il comune di Cervia ha un numero dedicato specifico per il facilitare e agevolare i cittadini nell’applicazione delle direttive nazionali e regionali, che comunque non vuole essere sostitutivo degli altri numeri attivi.

Il numero è il seguente 0544 979196 ed è attivo 7 giorni su 7 compresi i festivi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 a partire da mercoledì 11 marzo 2020.