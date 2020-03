La Consulta del Volontariato di Cervia attiva una raccolta fondi per persone in urgente difficoltà economica

Il Coordinamento della Consulta del Volontariato in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del comune di Cervia ha attivato il conto corrente per raccogliere fondi a favore di persone che si trovano in urgente difficoltà economica.I versamenti si possono fare sul conto corrente intestato a

Coordinamento del Volontariato di Cervia

IBAN IT 20 N 08852 23600 004010282698

presso RomagnaBanca Credito Cooperativo. Per i versamenti si chiede di privilegiare le modalità telematiche.

Per eventuali informazioni sulle donazioni e per segnalare la propria situazione di bisogno telefonare al n. 329-2104995 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì.