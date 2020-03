Dichiarazione del Sindaco di Cervia Medri sulla donazione del Centro sociale cervese

“È con profonda gratitudine che a nome personale e della città di Cervia ringrazio il Presidente Bruno Tana, il Consiglio direttivo e i 400 soci del Centro sociale cervese per la donazione di 10 mila euro, a favore dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. – scrive in una nota il Sindaco Massimo Medri – Un gesto di grande generosità e solidarietà che permetterà di acquistare strumenti e materiali che si rendono necessari al personale medico, sanitario e ai pazienti, per affrontare l’emergenza coronavirus. Il Centro sociale ancora una volta si è contraddistinto per l’alto senso civico del suo operato e per la sua generosità in un momento particolarmente difficile per l’intera comunità. La città di Cervia ne va fiera e orgogliosa.”