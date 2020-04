Cervia. Un nuovo caso e tredici guariti dal coronavirus. Il Sindaco Medri: restate a casa e rispettate i decreti ministeriali

“Sono 9 i casi di Covid-19 registrati ieri, 7 aprile, in Provincia di Ravenna, di questi solo un caso è stato registrato a Cervia. Si tratta di un uomo di 56 anni domiciliato in città, ma residente fuori Provincia. L’Azienda Sanitaria ha subito attivato le usuali procedure e predisposto l’indagine epidemiologica. Sale così a 52 il numero totale di cittadini risultati positivi al tampone, restano circa una novantina i cittadini in isolamento a causa del contagio o perché venuti a contatto con casi accertati, mentre salgono a 13 i cittadini giudicati dalla nostra azienda sanitaria clinicamente guariti, si tratta di 8 donne e 5 uomini”.

“Torno a sottolineare quanto sia indispensabile attenersi scrupolosamente alle norme Ministeriali – prosegue Medri -. Speriamo di entrare presto nella seconda fase, che sarà ugualmente difficile e nella quale dovremo prestare tutti comunque la massima attenzione. Per questo vi invito a continuare ad applicare con scrupolo le norme igienico-sanitarie, restare a casa e rispettare i decreti ministeriali. Ne usciremo insieme.“