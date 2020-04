Cervia. Nessun nuovo caso di Coronavirus. Il sindaco Medri: non vanifichiamo quanto fatto fin ora. Restiamo a casa

“Nessun nuovo caso oggi a Cervia, mentre sono 26 le persone risultate positive al Covid-19 in Provincia di Ravenna lunedì 13 aprile – ha dichiarato il Sindaco di Cervia, Massimo Medri, in seguito ai dati comunicati dall’Ausl Romagna -. Restano 54 i casi totali registrati in città. Ricordo anche oggi quanto sia necessario rispettare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie e i Decreti Ministeriali attualmente in vigore, soprattuto ora dopo settimane di sacrifici. Non vanifichiamo quanto fatto fin ora: restiamo a casa.”