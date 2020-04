Mirabilandia, slitta ancora la riapertura prevista per il 1° maggio. “Non appena possibile, comunicheremo la nuova data”

Slitta ancora l’apertura della stagione 2020 del parco divertimenti Mirabilandia a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19. In ottemperanza alle ordinanze nazionali e regionali, Il Parco rinvia quindi l’apertura dei cancelli che era in programma per venerdì 1° maggio a data ancora da destinarsi.

“Non appena possibile – comunicano gli addetti ai lavori sul sito di Mirabilandia – comunicheremo la nuova data di apertura e il nuovo calendario, in conformità con i provvedimenti che verranno emanati dalle Autorità preposte. Mirabilandia continua a seguire con fiducia e ottimismo l’evolversi della situazione, per essere pronta, appena sarà possibile, a regalare nuovamente divertimento e grandi emozioni in modo sano e sicuro. In 28 anni di attività, la passione e la voglia per il divertimento non sono mai mancati e siamo certi che presto potremo ripartire con ritrovata energia. Nel frattempo, invitiamo tutti a seguire l’invito del Governo: #iorestoacasa“.