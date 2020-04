Alghe nel Canale di Cervia. L’assessore Mazzolani: colpa dell’inverno mite.

Diversi cittadini hanno segnalato al Comune di Cervia la formazione di alghe verdi nel canale di Cervia “vorrei rassicurare tutti che siamo già al lavoro per questo da alcuni giorni – dichiara Enrico Mazzolani Assessore all’Urbanistica, Edilizia Lavori Pubblici e Manutenzioni su formazione alghe nel Canale di Cervia. – La formazione di queste alghe è dovuta alle condizioni atmosferiche, questo è stato un inverno particolarmente mite e ciò ha favorito la formazione di questi organismi. Inoltre ricordiamo che durante l’inverno le Porte Vinciane restano chiuse per evitare l’ingresso di acque marine in città, e per garantire la sicurezza dei cittadini. Abbiamo già effettuando i controlli, e stiamo monitorando la situazione da venerdì scorso. Inoltre la morte di alcuni pesci, non è un evento straordinario, ma dovuta a un processo naturale, un fenomeno che tecnicamente si chiama «anossia» ed è dovuto alla mancanza di ossigeno che comporta la morte di qualsiasi organismo vivente creando quella che viene chiamata una «zona morta» stagionale, cioè l’acqua povera di ossigeno provoca la morte dei pesci. Ad ogni modo ci teniamo a puntualizzare che è una situazione che in modo più o meno significativo si verifica ogni anno. Crediamo di riuscire nella operazione entro la fine di questa settimana. Terremo aggiornati i cittadini su quanto stiamo portando avanti con i nostri tecnici e con la Salina di Cervia.”