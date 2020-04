Cervia. Il Sindaco Medri: nessun nuovo caso di Coronavirus. Guarite una donna di 46 anni e una minorenne

“Nessun caso di Coronavirus a Cervia, 3 nuovi positivi in Provincia di Ravenna. Come comunicatoci dall’Ausl Romagna in data odierna i casi totali di Covid-19 a Cervia restano 61, mentre i guariti salgono ancora di due unità passando a un totale di 34. Si tratta di una donna di 46 anni e di una minore – spiega il Sindaco di Cervia Massimo Medri -. Continuiamo a ribadire quanto sia indispensabile seguire scrupolosamente le norme Ministeriali e le Ordinanze Regionali e Comunali. Ognuno di noi può fare la sua parte contribuendo a sconfiggere il virus.”