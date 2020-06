Slow Food propone una nuova Cena Condivisa stavolta a otto mani con quattro chef

Dopo le prime due esperienze realizzate con successo, Slow Food ha pensato di riproporre una nuova cena condivisa – giovedì 11 giugno – stavolta con ben 4 chef di rilievo del territorio. Nonostante ora si possa uscire e non più costretti a stare in casa le Condotte Slow Food di Ravenna e Godo Bassa Romagna hanno pensato di continuare “questa esperienza particolare che ci faccia sentire ugualmente un po’ più uniti”. Gli chef che prepareranno i piatti per la cena sono: Matteo Salbaroli de “La Cucina del Condominio”, Marco Cavallucci di “Casa Spadoni” già 2 stelle Michelin, Mattia Borroni del “Ristorante Alexander” , Vincenzo Cammerucci dell’ “Agriturismo CaMì “ già 1 stella Michelin. Tutti aderiscono al progetto Ravenna Food.

La cena proposta verrà recapitata nella stessa giornata e chi aderisce non dovrà fare altro che riscaldare, infornare e cuocere seguendo le istruzioni che verranno fornite. Dopo cena, alle ore 22, ognuno può collegarsi alla pagina https://www.facebook.com/slowfoodravenna per una chiacchierata tra amici su progetti inerenti il cibo e la sostenibilità.

Parte dell’incasso sarà devoluto a due progetti: una metà andrà agli indigenti indicatici da Caritas Ravenna, Ora e sempre Resistenza, Re di Girgenti nell’operazione “Piatto Sospeso”, progetto promosso da Ravenna Food ed Ecologia di Comunità di cui fa parte la Condotta Slow Food di Ravenna, l’altra metà al progetto “Cibo e Salute “ che le due condotte porteranno avanti assieme.

Costo della cena: 30,00 euro per soci Slow Food e amici. Info e prenotazioni entro martedì 9 giugno 2020:

per la Condotta di Ravenna: maurozanarini@gmail.com oppure 335 375212

per la Condotta di Godo Bassa Romagna: slowfoodbassaromagna@gmail.com oppure 347 4524084

All’atto della prenotazione indicare email, numero di telefono e indirizzo esatto per la consegna; la prenotazione verrà confermata.

Consegna: giovedì 11 giugno dalle ore 10,00 alle ore 18,30. Il territorio di consegna: Ravenna e Cervia più dintorni, Bagnacavallo e Lugo più dintorni, Forlì e Faenza. Pagamento: alla consegna.

Il menu proposto dai quattro cuochi

Polpetta pomodoro e piselli – un omaggio dei 4 chef

Uovo morbido cremoso al pecorino di fossa, asparagi e nocciole – Chef Matteo Salbaroli

Tortello di mora romagnola Spadoni, salsiccia matta di mora, stridoli e scalogno – Chef Marco Cavallucci

Coniglio in potacchio, olive e finocchietto con pomodoro arrosto – Chef Mattia Borroni

Mousse allo yogurt e ciliegie al sangiovese – Chef Vincenzo Cammerucci

La Cantina: in abbinamento un vino che avete in casa e che ritenete possa andare bene con il menù proposto.

Preparazione della cena: i piatti arriveranno freddi e gli aderenti dovranno prepararli. Per email entro giovedì 11 giugno verrà inviato un video che illustrerà e aiuterà nella preparazione dei piatti. Il “gioco” consiste nel fatto che poi tutti saranno in rete e potranno collegarsi tra di loro per parlare dei piatti e della serata. Appuntamento alle ore 22,00 in diretta streaming anche con i 4 cuochi.