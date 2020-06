Torna la rassegna musicale “Le voci del Delta”, concerti immersi nella natura a Cervia, Sant’Alberto e Alfonsine

Per il quarto anno consecutivo torna la rassegna musicale “Le voci del Delta”, organizzata da Entroterre Festival e dalla Scuola Musicale di Bertinoro, con la collaborazione di Atlantide.

Dal 26 giugno al 19 settembre, la rassegna prevede 8 concerti live nei suggestivi scenari naturali dei parchi tematici del circuito Amaparco. A fare da cornice a musicisti e artisti saranno quindi i magici paesaggi del Parco del Delta del Po e della secolare pineta cervese, per un connubio tra natura e musica che rende questa rassegna unica nel suo genere.

I concerti sono tutti a partecipazione gratuita e la prenotazione dei posti è obbligatoria su www.eventbrite.it prima della data dell’evento. In alcuni casi sono previsti biglietti a pagamento, per prenotare concerto, escursione e degustazione. In questo caso i biglietti vanno acquistati su shop.atlantide.net.

Il primo concerto dell’estate è Invenzione a due voci, conduce Luca Damiani e Arturo Stalteri pianoforte, in programma venerdì 26 giugno alle ore 18.00 alla Delizia Estense del Verginese.

Si prosegue sabato 27 giugno alle ore 18.30 al Centro Visite Salina di Cervia con CONCERT JOUET: regia Luisella Tamietto, consulenza artistica Nicola Muntoni, voce Paola Lombardo, violoncello Paola Torsi. Alle ore 17 parte dal Centro una visita guidata a piedi in Salina, a cui seguirà degustazione di prodotti tipici, con un costo di € 15.

Sabato 11 luglio alle ore 18 torna Invenzione a due voci al Centro Visite Cubo Magico Bevanella, condotto da Luca Damiani con Carlo Maver al Bandoneon. Anche per questa serata è previsto un biglietto con concerto (gratuito), escursione in barca sul Bevano e degustazione a € 15.

Sabato 18 luglio alle ore 19 prosegue Invenzione a due voci al Centro Visite Salina di Cervia, condotto da Arturo Stalteri, pianoforte Stefania Tallini. Previsto il biglietto con degustazione di ricette storiche a base di sale abbinate alla Mola salsa a € 15

Sabato 8 agosto alle ore 6 il Centro Visite Cubo Magico Bevanella propone un’alba magica in compagnia dei Bevano est, con passeggiata e colazione prima del concerto di musica popolare e folk. Anche in questo caso è possibile partecipare solo al concerto gratuitamente o prendere parte a passeggiata e colazione a € 8.

Domenica 30 agosto alle ore 20 alle Vallette di Ostellato concerto di Cosmo Innocenzi al pianoforte.

Domenica 12 settembre alle ore 18 il Museo NatuRa propone la serata Mia nonna era una mondina, scritto, diretto e interpretato da Vanessa Cremaschi. Il Museo propone prima del concerto la pedalata dei fenicotteri e una degustazione, a € 15.

L’ultimo appuntamento della rassegna è in programma venerdì 19 settembre alle ore 18 ad Alfonsine ed è con Invenzione a due voci, condotto da Luca Damiani e Carlo Negroni al pianoforte. Il luogo del concerto è lo Stagno della Fornace Violani, Riserva Naturale di Alfonsine.

Per informazioni www.atlantide.net/levocideldelta