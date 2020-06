A Cervia “Chiedi all’archivista!” sportello di consulenza storica offerto dalla Biblioteca comunale e dall’Archivio storico

Parte un nuovo servizio offerto dalla Biblioteca comunale “Maria Goia” e dall’Archivio storico comunale. Da venerdì 3 luglio, e poi ogni primo e terzo venerdì del mese, dalle 10 alle 12, apre uno sportello di consulenza per chi voglia affrontare ricerche storiche, genealogiche, tesi di laurea, o semplicemente trovare risposte alle proprie curiosità. Risponderanno alle vostre richieste il personale della biblioteca e l’archivista Cristina Poni dell’Archivio storico comunale ed esperta di storia locale.

Grazie a questa collaborazione tra biblioteca e archivio sarà possibile approfondire le tematiche di interesse con ricerche nelle pubblicazioni presenti in biblioteca o accedere al materiale documentario conservato presso l’archivio storico.

Per informazioni: biblioteca@comunecervia.it; 0544-979384