Sold Out per Michelle Hunziker a Cervia

“Non avevamo dubbi che questo evento sarebbe stato un successo, e l’attenzione dei Media in questi gironi ed ora la notizia del Sold Out ce l’ha confermato – ha commentato il Sindaco di Cervia, Massimo Medri – . Ringrazio ancora Michelle Hunziker per aver scelto Cervia per questo evento e per le sue vacanze, ci tengo a ribadire quanto iniziative come questa siano le benvenute nella nostra città”.

“Questa manifestazione è stata ed è una opportunità importante di promozione per questo territorio – prosegue Medri – . Inoltre, la sua realizzazione in poche settimane dalla riapertura ha dimostrato a tutti che Cervia non si è fermata, ma è ripartita con convinzione con eventi di qualità e nel totale rispetto delle norme Covid. Grazie all’Assessore Michela Brunelli, a Cervia Turismo e a tutti i dipendenti Comunali che in questi giorni hanno lavorato intensamente per far sì che tutto ciò fosse possibile e alla Regione Emilia-Romagna per il sostengo all’iniziativa.”