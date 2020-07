Tecniche e strategie comunicative per il turismo: a Milano Marittima torna l’evento Beach&Love

Raccontare con i piedi nella sabbia tecniche e strategie di comunicazione e digital marketing per incentivare la ripartenza del settore turistico: questa l’idea di Beach&Love. Sondaggi e ricerche di mercato, casi studio e spettacolo sono gli ingredienti essenziali per creare un evento ad alto impatto emozionale, totalmente gratuito, giunto alla sua sesta edizione. Storie di brand, Neuromarketing, SEO, Content Marketing e Social Media Marketing sono gli argomenti principali di cui tratterà l’evento, indispensabili per rilanciare il settore turistico.

Due founder d’eccezione hanno ideato e realizzato un evento creativo, informale e ad alto impatto comunicativo come Beach&Love. Conosciuti e apprezzati nel mondo del digital marketing, Salvatore Russo, brand builder e ideatore di blog aziendali di grande successo, e Giulia Bezzi, SEO Specialist tra i più apprezzati in Italia, sono gli autori di tutti gli eventi firmati &Love. Giornate che propongono al pubblico esperienze formative, ricche di contenuti di valore, di momenti di spettacolo e di brand e ospiti autorevoli.

Un format dallo stile originale che quest’anno ha assunto una veste tutta nuova: una formula innovativa che abbina l’offline all’online. Il prossimo 24 luglio, 100 persone potranno collegarsi in streaming e interagire, ricevendo da parte degli organizzatori una box esclusiva. La &Love Box – inviata a tutti i partecipanti una settimana prima dell’evento – conterrà gli ingredienti giusti per portare a casa la spiaggia e creare l’atmosfera unica della giornata. Inoltre, il Beach&Love sarà trasmesso in diretta sui canali social di Notizie.it, testata giornalistica online seguita da milioni di italiani.

A Milano Marittima, invece, saranno cinquanta i partecipanti – selezionati tra imprenditori e rappresentanti di associazioni – che assisteranno all’evento in spiaggia.

“In un periodo in cui tutti annullano eventi, per noi è importantissimo confermare e rilanciare il Beach&Love per dare una risposta concreta a tutto il settore turistico: è tempo di cambiare la comunicazione dei brand per andare oltre la crisi, coinvolgere il pubblico in esperienze straordinariamente rilevanti e cogliere le opportunità di business offerte dal mercato”, commenta Salvatore Russo.

Beach&Love proporrà un’esperienza di formazione e riflessione unica nel suo genere, attraverso il contributo di grandi professionisti della comunicazione e il supporto di importanti partner con esperienza internazionale. Un programma avvincente con speaker di rilievo, case history d’eccellenza e dati in anteprima, frutto di ricerche di mercato sul turismo e sul neuromarketing elaborate da istituti autorevoli, Ipsos, ONIM e Neuroexplore. La giornata inizierà con la presentazione di tutte le attività digital necessarie per strutturare strategie omnichannel efficaci e funzionali. Al pomeriggio, invece, verranno presentare le &Love Story: il racconto di aziende che hanno saputo promuovere il territorio attraverso la creazione di una customer journey.