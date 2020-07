Massimo Carli racconta Cervia nel libro “A Cervia non fa freddo”

Sabato 25 luglio alle ore 17 a Cervia nel cortile della Scuola Pascoli – si entra da viale delle Rimembranze – la Biblioteca “Maria Goia” ospita la presentazione dell’ultimo libro di Massimo Carli. “A CERVIA NON FA FREDDO” racconti cervesi in città, in campagna, in bicicletta, in spiaggia.

Conduce l’evento la giornalista Alessandra Giordano, intervengono l’assessore al welfare Bianca Maria Manzi, gli storici Giampietro Lippi e Lidiano Zanzi, e gli amici ciclisti dell’autore Francesco Menghi, Domenico Muccioli, Guido Neri, Arnaldo Pambianco, Graziano Rossi, Giancarlo Toschi.