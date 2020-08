Si chiude la Festa della Lega Romagna a Cervia. Tra gli ospiti di questa sera Morrone e Zaia

Serata di chiusura per la Festa della Lega Romagna a Cervia/Milano Marittima. Questa sera, martedì 4 agosto, alle 20.30 saliranno sul palco i ‘primi cittadini’ di cinque città: Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, Alessandro Canelli, sindaco di Novara, Mario Conte, sindaco di Treviso, Mario Guarente, sindaco di Potenza, Francesco Passerini, sindaco di Codogno.

Seguirà l’intervento di Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna e grande organizzatore dell’annuale Festa della Lega di Cervia/Milano-Marittima.

Chiuderà la serata Luca Zaia, presidente della Regione Veneto.

A moderare gli interventi: Bianca Berlinguer, giornalista e conduttrice televisiva, Maurizio Belpietro, giornalista, autore e conduttore televisivo, direttore del quotidiano La Verità e del settimanale Panorama, e Gaia Mombelli, giornalista e conduttrice televisiva.

La serata si svolgerà anche in caso di pioggia, all’interno del Magazzino del Sale con entrata in via Nazario Sauro – piazzale dei Salinari.