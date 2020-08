Cervia. Tutto esaurito per “Sonus Salis”

Una magia che cattura: “Sonus Salis”, la spettacolare performance multimediale in programma il prossimo 7 agosto nell’area della Torre di San Michele a Cervia, segna già il tutto esaurito.

Il richiamo di un evento assolutamente unico, fatto di un immersivo gioco di proiezioni video su uno spettacolare “schermo” d’acqua (a cura di Zuth F. Venanzoni e della sua piattaforma creativa Antica Proietteria) in combinazione ad un avvolgente tappeto sonoro elettroacustico ideato da Harmograph (al secolo, il musicista ravennate Matteo Scaioli) capace di riprendere i suoni “fisici” della natura tipici del territorio (il rumore “liquido” delle saline e della lavorazione del sale) combinandoli con sofisticate elaborazioni sonore digitali, a tre giorni dallo svolgimento ha letteralmente bruciato tutti i posti disponibili in prenotazione, e questo per tutti gli slot previsti in serata (quattro: alle 21, alle 22, alle 23, a mezzanotte).

Segno di come l’evento immaginato e realizzato da FPWS artisthub e Workshop Events abbia colpito a pieno nell’immaginario collettivo già a livello di progettazione, con la sua capacità di mescolare futuro e passato, spettacolare modernità e la profondità delle tradizioni, il tutto in una declinazione altamente spettacolare.

L’invito quindi è di arrivare allo spettacolo solamente se muniti di regolare prenotazione, in modo da evitare inutili assembramenti. Sarà sicuramente una notte da ricordare: “SonusSalis”, realizzato in collaborazione con Comune di Cervia, Cervia Turismo e CNA Cervia, resterà impresso nella memoria dei presenti. Arte, creatività e spettacolarità al servizio di una nuova consapevolezza delle radici storiche da un lato, dei progressi e delle innovazioni tecnologiche dall’altro.