Salto ostacoli. Circuito Talent Show Jumping FISE 2020 al Circolo Ippico di Cervia dal 6 al 9 agosto

Record di iscrizioni per la seconda tappa dell’importante Circuito Talent Show Jumping 2020, che si svolgerà da giovedì 6 agosto a domenica 9 agosto a Cervia, negli splendidi impianti del Circolo Ippico Le Siepi.

Oltre seicento cavalli al via e una lunga lista d’attesa motivata dall’apprezzamento che i cavalieri hanno per il Talent Show Jumping seconda edizione e per la location di Cervia, come uno degli impianti più apprezzati in Italia.

Un Circuito, promosso e voluto fortemente dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), con l’obiettivo di valorizzare a 360° il settore del salto ostacoli, creando delle manifestazioni nazionali che uniscano cavalieri di tutte le età e livelli di preparazione, in eventi attentamente monitorati dalla FISE, organizzati in impianti di primissimo ordine, con un’attenzione primaria alla salute dei cavalli e alla progressione tecnica dei cavalieri in campo.

Anche l’appuntamento di Cervia verrà valorizzato dai più importanti cavalieri del nostro salto ostacoli nazionale. Vedremo all’opera il giovanissimo ma talentuoso Giacomo Casadei, Filippo Bologni, il Capitano dell’Italia nella vittoria della Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena Bruno Chimirri, Massimo Grossato, Luca Marziani,ma anche amazzoni del calibro di Giulia Martinengo e Valentina Interlenghi o campioni inossidabili come Roberto Arioldi e Gianni Govoni e tanti altri protagonisti della nostra equitazione di vertice .

Grande l’impegno del Comitato Organizzatore di Cervia per garantire la sicurezza sanitaria e il distanziamento sociale secondo le regole e le modalità prescritte dalla Federazione.