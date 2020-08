Compleanno di Milano Marittima: Grande Orchestra in concerto il 14 agosto alla Rotonda 1° Maggio e all’alba a Ferragosto

Si terrà anche quest’anno, venerdì 14 agosto alle 21,30 l’atteso concerto per il Compleanno di Milano Marittima in Rotonda 1° Maggio tenuto dalla Grande Orchestra Città di Cervia, diretta dal M° Fulvio Penso.

L’evento, voluto dall’Amministrazione Comunale ed organizzato dal sodalizio musicale cervese viene proposto ogni anno nella data stessa della firma della Convenzione che nel 1912 fu stipulata fra il Comune di Cervia e la Società Milano, capeggiata dall’artista ed architetto Giuseppe Palanti e che consentiva a quest’ultima di realizzare, nella pineta a nord del porto canale di Cervia, una “città giardino” sulla base di un preciso piano regolatore redatto dallo stesso Palanti.

Come ogni anno durante la serata saranno premiati ospiti e personaggi che hanno dato lustro e prestigio alla località e ne rappresentano, a vario titolo, la storia.

Quest’anno il sindaco Massimo Medri premierà la Dottoressa Grazia Pecorelli per l’abnegazione e l’impegno, instancabile e competente, profuso nel suo lavoro in occasione della pandemia di Coronavirus nella struttura ospedaliera Sant’Orsola di Bologna. La dottoressa Pecorelli ha passato gran parte della sua infanzia e della sua giovinezza a Cervia dove ha prestato servizio per tantissimi anni il padre noto ginecologo.

Il sindaco premierà anche la nota cantante cervese Sara Dall’Olio per la già lunga serie di trionfi e successi in prestigiose competizioni canore internazionali che, a discapito della sua giovanissima età, ne fanno una delle interpreti più importanti ed interessanti del panorama musicale internazionale.

La Grande Orchestra Città di Cervia presenterà un programma molto vario che spazierà dalla musica classica al jazz alla canzone italiana d’autore. Ospite d’onore sarà, ancora una volta, la grande soprano cervese Nicoletta Zannini, notissima per la sua intensa attività artistica nei più importanti teatri del mondo. L’ingresso è libero e saranno rigorosamente rispettate le norme anti-Covid.

La mattina successiva, il 15 agosto alle ore 6,00, secondo tradizione, la Grande Orchestra Città di Cervia terrà un concerto all’alba presso la spiaggia libera di Cervia nella suggestiva atmosfera nel sorgere del sole