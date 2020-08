Nel duomo di Cervia i concerti “Genio e Gioventù”. Si parte il 17 agosto con il violoncellista Marco Mauro Moruzzi

La Cooperativa Emilia Romagna Concerti e la Concattedrale Parrocchiale di Santa Maria Assunta (Duomo) di Cervia hanno programmato una serie di Concerti intitolata “Genio e Gioventù”, dedicata a presentare i migliori talenti musicali della ultima generazione.

L’iniziativa è stata presentata dal Maestro Paolo Olmi e dal Parroco don Laurent Cabantous. I due si conoscono da quasi 50 anni, grazie all’attività musicale organizzata negli anni 60/70 dalla Diocesi di Ravenna: don Pierre cantava nel Coro di Bambini e Paolo Olmi ne era il direttore quindicenne.

I primi concerti nella nuova stagione musicale si terranno presso il Duomo di Cervia in agosto per trasferirsi poi alla Scuola Inarte di Forli in settembre e ottobre, all’Istituto Musicale Masini di Forli in novembre e tornare ancora a Cervia per i Concerti di Natale in dicembre.

Questa nuova serie di iniziative musicali è resa possibile dai contributi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Emilia Romagna, del Cidim-Suono Italiano e della Young Musicians European Orchestra.

Il Maestro Paolo Olmi ha espresso il desiderio che la Città di Cervia, accanto alle tante eccellenze che già esprime, possa offrire anche alcuni appuntamenti di livello internazionale legati alla Musica Classica, approfittando della bellezza e della accoglienza della Cattedrale. I concerti avranno tutti durata di 45 minuti e saranno a ingresso gratuito.

Si comincerà lunedì 17 agosto nel Duomo di Cervia alle ore 21 con il violoncellista Marco Mauro Moruzzi, impegnato in musiche di Gabrielli, Kurtag, Bach e Cassado’ e si continua lunedì 24 agosto con Martino Colombo, diciassettenne violinista bolognese che interpreta Bach e Paganini.

Entrambi i musicisti sono legati alle attività della Young Musicians European Orchestra con la quale si esibiscono regolarmente.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.