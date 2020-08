Riattivazione posto Polizia a Pinarella di Cervia. Medri:”ringrazio Prefettura e Questura. Agosto mese difficile”

In merito alla riattivazione del posto di Polizia di Pinarella di Cervia, il sindaco di Cervia Massimo Medri ha dichiarato: “Ringrazio la Prefettura e la Questura della Provincia di Ravenna per aver attivato il posto di Polizia di Pinarella di Cervia a inizio agosto. Abbiamo richiesto, come Comune, la riapertura subito dopo la fine del lockdown, quando iniziavamo a prevedere l’arrivo dei turisti, ma comprendiamo che quest’anno più degli anni scorsi questa apertura estiva ha richiesto, per ovvie motivazioni, uno sforzo maggiore da parte delle nostre Forze di Polizia. Per questo motivo ringraziamo con più forza tutti coloro che hanno partecipato e collaborato nella riuscita di questa riattivazione nel mese per noi più difficile e complesso in termini di afflusso e presenze.”