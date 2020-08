Cervia. Appello della Cooperativa Bagnini: No alle feste in spiaggia a Ferragosto

In vista del Ferragosto, la Cooperativa bagnini fa il bilancio sulla serata della notte cosiddetta di San Lorenzo, il 10 agosto 2020, durante la quale i bagnini delle spiagge di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata hanno dovuto gestire l’afflusso dei turisti sulla spiaggia nel rispetto delle regole dettate dall’emergenza sanitaria nazionale e dall’Ordinanza del Comune di Cervia su distanziamento, uso delle mascherine, divieto di assembramento.

“È stato un impegno molto faticoso che ci ha visto chiedere ai 200 stabilimenti balneari associati, l’adozione di una responsabilità personale nei confronti di tutti – afferma la Cooperativa bagnini -. Gli imprenditori turistici stanno vivendo un’estate rischiosa per la salute personale, di collaboratori, famigliari e clienti. La sicurezza è sempre stato uno dei pilastri fondamentali per la Cooperativa che intende la vacanza sulle spiagge di Cervia all’insegna del benessere e del relax”.

“Questa è la settimana più frequentata dell’estate e siamo alle porte di un Ferragosto che ha visto l’arrivo dei turisti come negli anni precedenti. Ma proprio perché l’estate non si conclude con il Ferragosto bensì, quest’anno più che negli altri anni, deve continuare nei mesi successivi, proprio perché vogliamo che i turisti prenotino alberghi e ombrelloni anche nei mesi di settembre e ottobre, dobbiamo continuare a tenere la guardia alta evitando feste, party, balli, che generino assembramenti anche involontari, lavorando nel rispetto delle regole richiamati sia nei decreti governativi che nelle ordinanze comunali – proseguono dalla cooperativa cervese- . Dobbiamo pertanto impegnarci tutti affinché talune attività, possano prevedibilmente generare serie conseguenze pregiudizievoli per la salute e per tutta l’economia cervese. Mai come quest’anno la responsabilità sociale del singolo imprenditore deve essere utile agli interessi dell’intera collettività. Siamo certi che tutti i concessionari cervesi condividano l’appello della Cooperativa bagnini la cui progettazione è portata avanti affinchè Cervia confermi la sua leadership di comunità turistica”.