Capitaneria di Porto: consigli a bagnanti e diportisti per un “ferragosto sereno” sulle coste della Romagna

Per l’informazione rivolta ai bagnanti è stato appositamente redatto dalla Direzione Marittima regionale, con il contributo per la stampa e la capillare distribuzione dei Comuni di Ravenna e Cervia, della Camera di Commercio di Ravenna, della Cooperative Spiagge di Ravenna e della Cooperativa Bagnini di Cervia, un apposito volantino per dispensare in maniera snella e immediata una serie di consigli pratici per trascorrere serenamente ed in sicurezza le giornate in spiaggia.

volantino consigli balneari GUARDIA COSTIERA 2020

Secondo le ultime direttive emanate dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del Codice della nautica da diporto, la Direzione Marittima rende noto che già da questa settimana è stata avviata, in tutta la regione, la campagna denominata “bollino blu 2020”, con il rilascio ad oggi di oltre cinquanta contrassegni.

Anche per l’anno corrente i controlli “bollino blu” rivolti alle unità da diporto, hanno natura preventiva con pianificazione, direzione e coordinamento affidata al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera con il concorso anche delle diverse forze di polizia operanti in mare e sono destinati ad accertare la regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza nonché dei titoli abilitativi al comando dei mezzi nautici destinati ai fini ludico-ricreativi ed ai connessi usi commerciali.

Con le emanate linee di indirizzo, la Ministra ha inteso:

– ricercare una ulteriore sinergia fra le varie Amministrazioni interessate, attraverso un coordinamento delle attività istituzionali, sia per il contenimento degli oneri che per il mantenimento di un elevato standard qualitativo dei controlli in esame;

– attribuire un ruolo di impulso alle Direzioni Marittime che promuovono così il concorso funzionale dei vari Organi dello Stato interessati, anche di concerto alle disposizioni prefettizie;

– razionalizzare i controlli sulle unità da diporto, evitando, ove possibile, la ripetizione degli stessi in tempi ristretti, nell’interesse così dell’utenza marittima nonchè dell’ordinario e sereno svolgimento delle diverse attività marittime;

– valorizzare i controlli correlati alla tutela ambientale verificando i limiti di navigazione delle unità

da diporto.

Il “bollino blu”, sarà dunque rilasciato alle singole unità da diporto, comprese quelle ad uso commerciale, sia in navigazione che agli ormeggi, qualora risulteranno in regola al termine dei controlli di sicurezza effettuati dai militari della Guardia Costiera e delle forze di polizia operanti in mare.

Per garantire poi sempre una maggiore sicurezza marittima, conclude la nota stampa della Direzione Marittima regionale, soprattutto tesa alla superiore salvaguardia della vita umana in mare, è stata implementata l’organizzazione dei servizi esterni d’istituto svolti a mare e terra lungo tutto il week-end di ferragosto nell’ambito dell’intera costa regionale, nelle fasce orarie più intensamente frequentate dall’utenza, mettendo così in campo nel corso del solo fine settimana di 237 militari impiegati nelle sale operative ed a bordo delle radiomobili e motovedette, da cui l’impiego totale nei tre giorni di 40 mezzi navali distinti tra navigazione d’altura, costiera e litoranea nonché 24 mezzi terrestri, cui si sommeranno occasionali sorvoli da parte degli aerei ed elicotteri delle diverse basi aeromobili della Guardia Costiera, secondo le specifiche pianificazioni del superiore Comando Generale del Corpo.

Vi è poi l’opportunità di segnalare eventuali situazioni di pericolo concreto ed attuale chiamando direttamente il 1530, quale numero di pubblica utilità attestato alla Guardia Costiera per le emergenze in mare, denominato “numero blu” e di riporre sempre la necessaria attenzione e diligenza per prevenire i pericoli e le situazioni di pregiudizio.