Confermati gli eventi di ciclismo di settembre e ottobre a Cervia

Dopo una pausa di attenta riflessione, gli organizzatori dei due grandi eventi di ciclismo di Cervia sono pronti a ripartire per far tornare gli amici ciclisti a pedalare sulle amate strade di Romagna, adottando tutte le misure di contenimento e prevenzione divenute oggi necessarie.

Sono dunque confermate le edizioni 2020 dei due eventi in combinata: la seconda edizione della Strade Bianche del Sale Fantini Club domenica 6 settembre e la 24ma Granfondo Via del Sale Fantini Club il prossimo 11 ottobre; entrambe a Cervia, nello straordinario palcoscenico offerto dalla Riviera Romagnola e dall’hospitality ‘vista mare’ del Fantini Club.

“La vera impresa, quest’anno, era continuare a credere nello sport, nel turismo e negli eventi. Noi che amiamo la bicicletta sappiamo quanto vi è mancato pedalare e abbiamo deciso di lavorare tanto, e ancora un po’ di più, per riportarvi sulle vostre biciclette, a vivere tutte quelle emozioni che è impossibile descrivere. Per ripartire in sicurezza, ci stiamo confrontando con le figure più competenti della nostra disciplina per valutare ogni situazione e procedere nel rispetto delle linee guida che ci verranno messe a disposizione, mettendo la vostra e la nostra sicurezza al centro di questo progetto.”

Entro il 6 settembre verranno comunicate le modalità di svolgimento ed il programma completo degli eventi.

IMaggiori info sui siti granfondoviadelsale.com e stradebianchedelsale.com