II Traversa Pineta di Milano Marittima troppo trascurata. Contenitori per l’immondezza sempre strapieni

Credo che la II Traversa Pineta di Milano Marittima sia la più trascurata di tutte: è una viuzza stretta, non ha marciapiedi, oramai le radici dei pini fanno le veci dei dissuadori e per le auto va anche bene ma se per tua sfortuna ci inciampi, vai dritto dritto all’ospedale.

Tuttavia la cosa peggiore è che proprio all‘entrata dei bagni per accedere al mare ci sono i contenitori per l’immondezza, generalmente sono strapieni e di conseguenza i sacchi finiscono per terra e siamo fortunati quando rimangono chiusi altrimenti si può ben immaginare come in queste giornate particolarmente calde si spanda tutt’attorno un effluvio molto poco piacevole, come poco piacevole è la stessa vista dei rifiuti e dei cassonetti che accolgono i bagnanti dando loro il benvenuto prima che si avviano in spiaggia.

Comune, Hera, e chi è preposto all’arredo urbano dovrebbe venire a dare un’occhiata. Anche la II Traversa Pineta fa parte della tanto decantata Città Giardino, o sbaglio ?

M.B.