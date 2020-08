Un lungo week end del gusto a Cervia con Sapore di Sale. Giovedì 3 settembre Cena Inaugurale a cura di Slow Food

Ai nastri di partenza il lungo week end del gusto e della tradizione settembrina cervese. Dal 4 al 6 scorrerà fra novità golose, incontri, laboratori, mercati, mostre, stand gastronomici e spettacoli l’attesissima festa dedicata al sale di Cervia e alla sua tradizione salinara. Numerose le iniziative che come ogni anno caratterizzano le giornate, ma anche grande attesa per l’arrivo della burchiella carica di sale cervese che giungerà trainata a spalla dai salinari sabato 5 settembre alle ore 16.30 al tradizionale suono della sirena. Il sale verrà distribuito ai presenti come ormai vuole la tradizione sabato e domenica pomeriggio.

Si parte giovedì 3 settembre con alcune iniziative che preannunciano la partenza vera e propria della manifestazione di tradizione dedicata al sale “dolce di Cervia” che si terrà dal 4 al 6 settembre

Nell’area delle saline, presso la Locanda Dama delle Saline, in via Madonna della Neve 15, alle ore 17.00 si terrà l’incontro “Dove il mare diventa sale e si distende la terra: Antiche storie del territorio cervese” con l’archeologa Giovanna Montevecchi.

Dalle 20.30 alle Officine del Sale si terrà la Cena Inaugurale a cura di Slow Food Ravenna sezione Cervia, con lo staff della trattoria Il Sogno di Mirano (VE). L’offerta gastronomica è improntata sulla tipicità, materie prime stagionali, presidi Slow Food e sapori netti. Una brigata capitanata dalla competenza di Silvano, un must, che vi farà sentire subito a casa, e Marco l’altro socio, giovane ma già esperto chef, che fondono la loro esperienza nel gestire il Sogno e portare in tavola vecchi sapori della tradizione locale, gustosi piatti di stretta tradizione alternati a qualche novità.

Prenotazioni: 0544 976565-393 8241077 Alessandro Bugani (entro lunedì 31 agosto 2020)

In salina visite guidate a piedi, in barca elettrica e con il trenino organizzate dalla Cooperativa Atlantide alle 14.30 e alle 18.30 Per info 0544973040 – salinadicervia@atlantide.net

Alle 17.00 visita guidata gratuita alla salina Camillone a cura del Gruppo Culturale Civiltà Salinara. Ritrovo al Centro Viste Salina di Cervia ( via Bova 61) alle ore 16.30 ( non occorre la prenotazione)

Il programma partirà poi ufficialmente venerdì 4 settembre con tante iniziative dedicate al gusto e alla tradizione con stand e chioschi per una offerta gastronomica e di cibo di strada di qualità, stand espositivi di prodotti del territorio, dimostrazioni di realizzazione di pane e pasta fresca, mostre, annullo postale dedicato alla festa e infine escursioni giornaliere in salina a cura di Atlantide e del Gruppo Culturale Civiltà Salinara. I prodotti al sale dolce di Cervia sono tanti: cioccolata, formaggi, gorgonzola, grappa, birra, biscotti, piadina, salumi e giardiniera. Per il cibo non c’è che l’imbarazzo della scelta con gli stand gastronomici della festa numerosi e tutti gustosissimi.

Accessi e luoghi della festa saranno regolamentati secondo i protocolli in vigore, ai fini della sicurezza.

Sapore di Sale gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna ed è inserito nel cartellone “Via Emilia Food Valley”

Info www.cerviasaporedisale.it; www.turismo.comunecervia.it