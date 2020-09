Cervia. Il cordoglio del Sindaco Medri per la scomparsa di Nello Righini

“Ho appreso della scomparsa di Nello Righini e porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici. Conoscevo personalmente Righini da tanti anni, è stato protagonista della vita sociale e politica cervese fin dagli anni 60, prima come consigliere comunale, poi come Direttore della Confesercenti di Cervia. Un uomo che ha dato molto a Cervia e per questo lo ringrazio sentitamente a nome di tutta la città” riporta la nota del Sindaco Massimo Medri.