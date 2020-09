Il comune di Cervia aderisce alla “Catena Umana per la pace e la fraternità” tra Perugia e Assisi

Il comune di Cervia aderisce alla “Catena Umana per la pace e la fraternità” da Perugia ad Assisi in programma domenica 11 ottobre 2020. La tradizionale Marcia della Pace Perugia-Assisi quest’anno diventa una Catena Umana lunga 25 km. Sarà una catena di persone lungo tutta la strada che unisce Perugia ad Assisi, con le persone distanziate almeno due metri, ma unite dal filo che ciascuno porterà e annoderà a quello degli altri e simboleggerà l’ impegno a costruire una nuova società e una nuova economia basati sulla cura di tutti, sulla pace e sull’ambiente.

L’amministrazione comunale mette a disposizione un bus gratuito con partenza dall’Istituto Alberghiero – Piazzale Artusi alle ore 5.00 del mattino, il ritorno è previsto in serata.

E’ necessaria la prenotazione telefonando al n.0544/979300 o scrivendo a ufficiopace@comunecervia.it entro il 7 ottobre.

Inoltre chi parteciperà alla Catena Umana si deve iscrivere sul sito www.perugiassisi.org

La ‘catena umana’ sarà preceduta dal meeting nazionale “Time for Peace-Time to care” che si svolgerà a Perugia e in tante altre città italiane il 9 e 10 ottobre 2020.

La Marcia per la pace riunisce i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in Italia a costruire la pace promuovendo i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale, che hanno la responsabilità di dare voce alla domanda di pace e di giustizia dei propri cittadini e di agire coerentemente per promuovere il rispetto dei diritti umani e proteggere le persone più deboli e vulnerabili.

Il comune di Cervia già dal 1993 ha provveduto a deliberare la propria “dichiarazione di Città per la Pace” ed ad aderire al Coordinamento Nazionale Enti locali per la Pace con sede a Perugia, stabilendo che uno degli obiettivi principali dell’amministrazione comunale di Cervia è la promozione della cultura e dell’educazione alla pace nel rispetto dei diritti umani e della solidarietà internazionale.

L’assessore Michela Brunelli ha dichiarato: “Quest’anno la marcia per la pace diventa una lunga catena umana, simbolo dei valori profondi delle relazioni umane, del prendersi cura reciprocamente, dell’avere fiducia nella comunità delle persone e prender coscienza che la pace si costruisce con l’umanità e la solidarietà. E’ una giornata per dire no alla guerra, alla violazione dei diritti umani, all’odio e alla violenza. Inoltre vogliamo evidenziare che la pace non dipende solo dalle grandi decisioni, ma anche da tutte le piccole azioni fatte ogni giorno da ciascuno di noi”.