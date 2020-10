Giro d’Italia. Alla Biblioteca di Cervia un incontro sul tema “Donna e sport”

In occasione della partenza della tappa del giro d’Italia a Cervia, la biblioteca organizza per venerdì 9 ottobre alle ore 17 un incontro con Maria Canella, docente di Storia contemporanea all’Università Statale di Milano. Il tema dell’incontro sarà “Donna e sport. Due secoli di storia ed emancipazione femminile”. La docente dialogherà con l’Assessora allo Sport Michela Brunelli.

L’Amministrazione di Cervia ha voluto dedicare alle Donne la tappa del Giro d’Italia. Cervia, città amica delle donne da sempre e vicina alla sensibilità femminile, ha deciso di portare avanti la “battaglia rosa” in questa partenza 2020. L’emancipazione femminile passa anche attraverso l’utilizzo della bicicletta e alla pratica dello sport.

Maria Canella si è occupata di storia delle donne e di storia del costume e della moda; è stata curatrice del volume “Donna e sport” (Franco Angeli, 2019), in cui si ripercorre la storia dello sport al femminile in italia, dall’Unità ad oggi, attraverso le varie discipline sportive, le pioniere, e si riflette sulla realtà e i problemi dello sport femminile tra emancipazione e discriminazione. Non va dimenticata, infatti, l’importanza che lo sport ha avuto nel processo emancipatorio delle donne a livello nazionale e internazionale.

Nell’occasione sarà possibile visitare la mostra “C’era una volta il giro. L’epopea del ciclismo nella collezione privata di Massimo Carli”, che raccoglie materiale sui passaggi del giro d’Italia a Cervia e sugli anni d’oro del ciclismo.