Alla biblioteca di Cervia un corso di formazione gratuito per lettori volontari del progetto “Nati per Leggere”

La Biblioteca comunale di Cervia, in collaborazione con l’Associazione Italiana Bibliotecari, l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la Salute del Bambino, la Regione Emilia-Romagna organizza un corso per lettori volontari “Nati per leggere”.

Il corso prevede 4 incontri ed ha l’intento di promuovere il progetto nazionale “Nati per leggere” (www.natiperleggere.it) che ha l’obiettivo di diffondere la pratica della lettura ai bambini di età compresa tra zero e sei anni all’interno della famiglia.

I lettori volontari NPL affiancheranno i bibliotecari leggendo ai bambini in vari contesti frequentati dai bambini e dai loro genitori. La frequenza del corso è gratuita e obbligatoria. Termine per le iscrizioni: 21 ottobre.

Per informazioni e iscrizioni: www.biblioteca.comunecervia.it; 0544-979384