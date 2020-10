Fiona May a Cervia in occasione del Giro d’Italia. Appuntamento ai Magazzini del Sale il 14 ottobre

Fiona May, detentrice del record Italiano di Salto in Lungo, pluricampionessa nazionale ed internazionale con due argenti Olimpici e ben due ori, un argento ed un bronzo ai Mondiali, sarà mercoledì ai Magazzini del Sale per parlare della sua esperienza personale, di sport e di donne.

Il 14 ottobre alle ore 20.30 la campionessa sarà intervista in occasione della Tappa Cervese del Giro d’Italia. Un momento per riflettere insieme su quanto lo sport sia fondamentale e termometro per quanto riguarda il ruolo delle donne nella società, e come elemento fondamentale di emancipazione.

L’ex atleta, madre di Larissa Iapichino attuale campionessa Italiana, è ancora la detentrice del record Italiano di Salto in Lugo con 7 metri e 11 centimetri, mentre sua figlia attualmente è al secondo posto nella classifica nazionale, detenendo ad oggi il record Under 20.

Una famiglia che ha rappresentato un grande segnale per l’Italia: atleta naturalizzata Italiana, moglie nel 1994 dell’atleta Gianni Iapichino, e ad oggi madre di una grande promessa per lo sport italiano e per l’Atletica Leggera di questa Nazione.

L’evento sarà organizzato nel pieno rispetto delle norme Covid-19 attualmente in vigore. L’ingresso è aperto a tutti fino ad esaurimento posti.