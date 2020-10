Alla piscina comunale di Cervia un corso di Assistente bagnanti

La Federazione Italiana Nuoto sezione Salvamento Ravenna – Cervia organizza un corso per il conseguimento del brevetto di Assistente Bagnanti che abilita al servizio di sorveglianza balneare, in conformità delle disposizioni in vigore, presso stabilimenti balneari e piscine di ogni tipo.

Il corso, che avrà inizio domenica 24 gennaio 2021 presso gli impianti della piscina comunale di Cervia, da credito formativo nella scuola e punteggio per i concorsi militari.

Il Brevetto ha validità in Italia, in Europa e nei 113 paesi al mondo aderenti alla I.L.S (International Life Saving ), abilita all’uso del defibrillatore (DAE) ed agli adempimenti di legge 388/03 in materia di sicurezza sanitaria sul lavoro.

Chiusura iscrizioni 22 gennaio 2021, per informazioni rivolgersi a Paolo Vandini, coordinatore FIN Salvamento per la provincia di Ravenna- Cervia. Tel. 0544 401472 – 331 3636097 – mail: paolovandini@yahoo.it