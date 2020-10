Il 14 ottobre si è riunita la 1^ Commissione consiliare alla presenza del Sindaco Massimo Medri, del Presidente del Consiglio Comunale Gianni Grandu e del Comandante della Polizia Locale Sergio Rusticali, per fare l’analisi dei dati sulla sicurezza riguardo la passata stagione turistica, alla luce delle nuove problematiche sanitarie legate al Coronavirus.

“Durante l’emergenza si è riunita frequentemente la Conferenza dei Capigruppo e questo metodo di lavoro ha portato all’obiettivo fondamentale di coinvolgere tutte le forze politiche cervesi in un confronto costante, per valutare e affrontare le problematiche che si sono presentate – spiegano dal comune di Cervia -. E’ intenzione dell’Amministrazione continuare questi incontri per arrivare pronti alla prossima stagione 2021. Sarà organizzato a breve anche un tavolo di confronto sulla sanità che coinvolgerà un rappresentante per ogni gruppo presente in Consiglio comunale”.

“Il Sindaco Massimo Medri ha evidenziato: “E’ particolarmente importante lavorare in sinergia e organizzare riunioni periodiche dei Capigruppo per affrontare i problemi e assumere decisioni condivise su sicurezza, sanità, servizi sociali, per arrivare pronti alla prossima stagione turistica, ma anche per affrontare quotidianamente l’emergenza. I dati di quest’anno testimoniano il lavoro straordinario svolto dalla Polizia Locale e da tutta l’Amministrazione sul fronte dei controlli e dell’ordine e la sicurezza pubblica. Abbiamo dovuto affrontare una situazione particolarmente nuova a causa dell’emergenza sanitaria e abbiamo investito energie straordinarie, che ci hanno permesso di gestire con buoni risultati la situazione. Lo sforzo è stato oltremodo impegnativo, considerando anche la diminuzione delle assunzioni del personale stagionale della Polizia Locale a causa del congelamento delle risorse finanziarie e inoltre la difficoltà delle altre Forze dell’Ordine di rafforzare i presidi sul nostro territorio”.

Sintesi dei dati da marzo 2020 a settembre 2020

Emergenza Covid

Persone Controllate 4.574 di cui 103 sanzionate

Attività e esercizi controllati 10.918 di cui 70 sanzionati e 14 chiusure

Persone in quarantena controlli 739

Oasi Milano Marittima ore controllo 1.380 nelle giornate di venerdì, sabato, festivi preprefestivi

Attività consuetudinaria

Veicoli controllati 4.426

Incidenti stradali rilevati 96

Sanzioni elevate 3.791

Richiesta varie di intervento 3.290

Interventi per liti, atti vandalici, atti osceni, ubriachezza 19

Sanzioni ordinanza decoro 45

Abusivismo commerciale

Ore controllo sull’arenile 4.416

Controlli stabilimenti balneari 355

Sequestri cocco 21