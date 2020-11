Cervia. Il sindaco Medri: “Contagi in aumento, quadro preoccupante”

“I dati sono in aumento e presentano un quadro dei contagi che inizia a preoccuparci” queste le parole del Sindaco di Cervia Massimo Medri, nel tracciare il bilancio sulla situazione sanitaria relativa al Comune di Cervia e alla Provincia di Ravenna, rispetto alla giornata di ieri 5 novembre, nella quale sono stati registrati 10 nuovi casi di Covid-19 a Cervia.

“Il sistema sanitario/ospedaliero e assistenziale provinciale è ancora in grado di rispondere adeguatamente alle tante richieste emergenti del territorio; in ogni caso continuiamo a non abbassare la guardia, a rispettare le regole e far in modo che tutte le rispettino” sottolinea il primo cittadino.

“Rispetto alla giornata di giovedì 5 novembre, l’Ausl Romagna ha comunicato 10 nuovi casi di Covid-19 a Cervia mentre a livello provinciale i casi di positività al covid sono stati 225 – ha spiegato Medri -. A Cervia i casi totali da inizio pandemia sono saliti a 237, di cui 107 attivi. Le persone in quarantena per contatti stretti con persone attualmente positive sono 253″.