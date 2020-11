Weekend da sogno per le ginnaste dell’Endas Cervia ginnastica ritmica

Si è svolta a Cantalupa (TO) la fase di zona tecnica ( interregionale ) del Campionato individuale Gold allieve della Federazione Ginnastica d’Italia: una competizione importante e impegnativa rivolta alle eccellenze della ginnastica ritmica italiana, dove solo le tre migliori ginnaste per ogni categoria accedevano di diritto ai prossimi campionati italiani il 4/5/6 dicembre a Rimini. Le ginnaste cervesi, chiamate a prendere parte a questa competizione, ancora una volta hanno centrato l’obiettivo.

Nelle quattro categorie in gara, l’Endas Cervia ottiene ben 4 podi, con 6 ginnaste partecipanti: 2 ori, 2 bronzi, un 4° posto e un 9° posto.

CAT A2 ( 2009) Margherita Fucci stravince la sua categoria con 5 punti di distacco dalla seconda classificata.

CAT A4 (2008) Caterina Maltoni sale sul primo gradino del podio con una gara costante e di altissimo livello.

CAT A1 (2011/2012) Ludovica Ajello si classifica terza alla sua prima esperienza in una gara di questo livello. Nella stessa categoria Nicole Rubboli si piazza al nono posto.

CAT A2 (2010) Sofia Gramellini conquista il terzo gradino del podio in una gara molto sofferta e difficile. Per un soffio, uno 0,30, Elisabetta Valdifiori arriva 4a ad un passo dal podio.

Tra tutte le regioni partecipanti l’Endas Cervia si è affermata come la società che ha ottenuto più podi.

Anche il week end precedente ha regalato gioie. A Roma, ai Campionati Nazionali di serie C, i colori cervesi hanno spiccato sul podio. La Squadra Junior, Nicole Brighi, Nicole Gramellini, Caterina Maltoni e Anastasia Crocione ha conquistato una meritata medaglia di bronzo.

Il traino di queste ginnaste è lo staff tecnico composto da Simona Ravaioli, Yana Sinyel’Nikova e Natalia Putko, che le accompagnano nel loro percorso sportivo ogni giorno.