Alberi di Natale in legno per gli esercizi commerciali di Tagliata di Cervia. Il “regalo” della Proloco Riviera dei Pini

La Proloco Riviera dei Pini, ha voluto testimoniare la propria vicinanza alle attività commerciali di Tagliata, in questo difficile Natale consegnando a tutte un albero di Natale in legno, in armonia con la Pineta, rappresentata anche nel logo.

“Tutte le 15 attività commerciali aperte in questo inverno difficile, hanno ricevuto un albero di Natale, con l’augurio di illuminare e vivacizzare il periodo” spiegano dalla Proloco -. Gli alberi in legno sono stati realizzati da un’impresa artigianale Cervese, la ditta Non Solo Legno, voluto fortemente con l’intento di incentivare ed aiutare una attività locale.

Le attività coinvolte: Forno Zamagni – Agenzia Adriatica -Estetica Solarium Stella – Bar Canapino – Beauty Art di Sara – Info Point Riviera dei Pini – Lavanderia Rosa Blu – F.L. Impianti – Alimentari Amaducci – Macelleria Biondi – Parrucchiera Cucchi Bruna – Tabaccheria Macori – Bar Pinguinos – Riparazioni Biciclette “Te furè” – Parrucchiera Golden Hair.