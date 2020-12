Cervia: in corso la consegna dei panettoni agli ultraottantenni da parte dei consigli di zona

Seppur con tutti gli accorgimenti necessari previsti dalle normative per contrastare la diffusione del covid 19, anche quest’anno i Consigli di zona (Cdz) cervesi si sono attivati “per distribuire panettoni ai cittadini ultraottantenni anni, insieme agli auguri dell’Amministrazione comunale. La distribuzione è in corso in queste settimane e verrà ultimata entro Natale, in base all’organizzazione che si sono dati i diversi Consigli di zona. L’iniziativa è molto gradita ai cittadini, che non mancano di esprimere il loro apprezzamento regalando gratificazioni importanti ai volontari che si occupano della distribuzione. Alcuni consigli di zona hanno coinvolto nell’operazione associazioni di volontariato del quartiere”.

Il Cdz n. 1 Cervia centro-Malva sud-Bova, per esempio, è stato supportato da 15 volontari, tra cui gli Scout Agesci di Cervia.

Il Cdz n. 2 Milano Marittima-Di Vittorio ripete l’iniziativa per il terzo anno ed è aiutato da tanti cittadini volontari.

“Questo semplice progetto – dice la presidente Barbara Bellettini – è visto dalle persone come segno di vicinanza e occasione di incontro. Quest’anno non entreremo nelle case, ma abbiamo ritenuto importante mantenere vivo l’appuntamento”. Un unico rammarico: non poter far visita agli ospiti della Casa di Riposo Villa Verde, dove negli anni passati il Cdz si recava accompagnato dai bambini della Scuola primaria di Milano Marittima, che rallegravano la consegna con canti natalizi. Anche il Cdz n. 3 Savio da anni consegna il tradizionale pacco di Natale agli ultra ottantenni del quartiere, in collaborazione con le altre associazioni del paese, quali la Pro Loco di Savio, Il Comitato cittadino di Savio di Ravenna, l’associazione AVAS, la Parrocchia e la Polisportiva Savio Calcio, che “da sempre uniscono le loro forze per allietare le festività, portando un momento di gioia e di condivisione nelle abitazioni degli ultraottantenni del paese”, dicono i componenti del Cdz.

Il Cdz n. 4 Castiglione sta portando avanti l’iniziativa con la collaborazione di alcuni cittadini volontari.

Anche il Cdz n. 5 Pisignano-Cannuzzo realizza l’iniziativa con la l’aiuto di volontari dell’associazione Asd Grama.

Il Cdz n. 6 di Montaletto-Villa Inferno si avvale del supporto del gruppo giovani della parrocchia di Sant’Andrea e dell’associazione Monticulum.

L’Assessore alla Partecipazione del cittadino Cesare Zavatta: “E’ anche attraverso iniziative come questa che emerge la grande coesione sociale della nostra comunità. Ritengo che quest’anno, dal momento che siamo costretti a mantenere le distanze per l’emergenza sanitaria, la consegna dei panettoni ai cittadini più anziani assuma un significato ancora più profondo, per far sapere loro che anche in queste particolari festività non sono soli. Mi preme ringraziare, a nome di tutta l’Amministrazione, i Consigli di zona e i tanti volontari che li aiutano in questa iniziativa, con l’augurio che il prossimo anno possa realizzarsi nella piena normalità e serenità”.