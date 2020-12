La risposta della Cooperativa bagnini di Cervia al comunicato di Azione Cervia sulle concessioni balneari

“Ancora una volta ci troviamo a constatare la scarsa conoscenza del tema relativo ai canoni balneari e a tutte le altre informazioni che sono legate a questo mondo imprenditoriale. Ancora nel 2020 vengono pubblicate un elenco di affermazioni confinate dentro clichè datati e molto lontani dalla realtà imprenditoriale balneare odierna. Elenco che Azione Cervia ha sciorinato con fare superficiale senza affrontare minimamente il tema nelle sua complessità chissà con quale scopo” dichiarano dalla Cooperativa bagnini. “Utilizzare l’argomento “canone” in maniera pregiudizievole e demagogica non aiuta. Ricordiamo che il canone demaniale deve essere calcolato in modo tabellare e non può essere riconducibile a valori di mercato nel caso in cui la proprietà dell’azienda e del fabbricato siano in capo al concessionario, condizione che gli deriva per legale diritto di superficie o acquisto. Diverso il discorso riconducibile alle pertinenze demaniali, i cui valori locativi sono già da anni parametrati a medie mercantili.

“Tornado ai canoni demaniali cervesi – proseguono -, è necessario sapere che sulle concessioni gravano i costi per l’erogazione di servizi pubblici obbligatori che si sommano ai canoni, come il costo del salvataggio organizzato per 9 km o dell’attività, il costo di accumulo quotidiano del materiale spiaggiato le cui operazioni iniziano all’alba di ogni giorno estivo. Vi sono poi interventi “volontari” come ad esempio l’erezione della duna a tutela delle imprese e delle residenze prossime alla spiaggia, ivi comprese strade e pinete. Un servizio il cui costo grava sulle imprese balneari da oltre 30 anni, ad esclusione delle aree libere in capo alla amministrazione comunale”.

“Solo per questi tre capitoli i “bagnini” investono 1,7 milioni di euro all’anno di cui 350.000,00 riguardano la duna che di fatto è a difesa della costa e dell’abitato cervese – piegano dalla Coop Bagnini – . Forse quando il censore di Azione lamentava una riduzione di opere pubbliche a causa di minori entrate non poteva immaginare che i soci della Cooperativa Bagnini solo negli ultimi dieci anni hanno investito oltre 3 milioni di euro per interventi di tutela, che in altre parti d’Italia sono a carico esclusivo dell’ente pubblico” .

“Altro pregiudizio riguarda l’affermazione di Azione Cervia per cui le concessioni si tramanderebbero di padre in figlio – proseguono -. Premesso che noi riteniamo la continuità imprenditoriale un valore, a Cervia il comparto che negli ultimi dieci anni ha visto il maggior turnover aziendale è proprio quello balneare, un ricambio molto più ampio, sia di quello alberghiero che della ristorazione. Nella nota di Azione vi è poi uno scorretto richiamo alla concorrenza sleale, facendo sottintendere che la responsabilità delle difficoltà delle imprese di ristorazione siano riconducibili agli stabilimenti balneari”.

“La conoscenza del territorio potrebbe aiutare Azione nella riflessione – commentano i Bagnini – . Una semplice verifica sui dati pubblicamente disponibili gli consentirebbe infatti di accertare negli ultimi 5 anni Cervia ha registrato un incremento dei ristoranti in città con l’apertura di nuove attività di ristorazione come mai negli ultimi dieci anni. È invece vero che le attività del commercio e della ristorazione esercitate su immobili privati e non pubblici, hanno subito negli anni numerose difficoltà che hanno ridotto notevolmente i margini operativi. Negli ultimi 20 anni l’incidenza dei canoni di queste aziende sui fatturati ha subito aumenti vertiginosi. Questo dibattito sta molto a cuore la Cooperativa che è disponibile a mettere a disposizione numeri e studi di esperti, utili a trovare soluzioni che possano rivedere e aggiornare i contratti di locazione e a comprendere dati come: la diminuzione degli incassi (riconducibile ai numerosi nuovi centri commerciali, o ai cd outlet) l’aumento esponenziale delle vendite online rese sempre più convenienti anche per l’irrilevanza del carico fiscale, e non per ultimo il calo generale dei consumi diffuso su tutto il paese. È su questi ambiti che l’intervento politico dovrebbe proporre azioni più di concrete”.

“Per quanto riguarda poi le imposte locali, va precisato che le autorizzazioni di apertura hanno carattere stagionale come previsto dalle ordinanze regionali e comunali e che la ristorazione proposta dagli stabilimenti nel periodo invernale avviene esclusivamente nell’ambito del progetto “Mare d’Inverno” che prevede l’obbligo di proporre iniziative ed eventi, idea di apertura turistica invernale sostenuta e sollecitata dall’amministrazione e dalle associazioni, proprio per migliorare l’offerta turistica nel periodo invernale.

” Agli amici di Azione ricordiamo infine che la Direttiva dell’Unione Europea 2006/123 cosiddetta “Bolkestein” è assai più articolata di quanto sottintendono nel loro articolo – proseguono dalla cooperativa – . Attualmente le infrazioni, complessivamente aperte dalla Commissione contro i vari stati europei, sono circa 1.800. Di queste 92 sono contro l’Italia. La direttiva del 2006 ha introdotto principi innovativi in parte anche condivisibili. Tuttavia va ricordato che il modello balneare italiano è unico in Europa. Ancor più incomprensibile è poi l’auspicio di alcuni a favore delle aste. Gare per altro dove il canone non concorre a formare l’offerta. Recentemente ampi schieramenti politici hanno compreso la “distrazione” commessa nel 2002/2004 nella fase istruttoria della Direttiva, e hanno avviato, seppur con ritardo politiche di difesa delle imprese turistiche balneari. Crediamo che questo rappresenti un buon segnale per l’economia turistica, non solo cervese”.

“In conclusione, la Cooperativa Bagnini di Cervia non vuole eludere nessun argomento, auspica tuttavia che il confronto possa avvenire non condizionato da stereotipi che non aiutano nella comprensione dei problemi e si mette a disposizione per collaborare nel miglioramento delle proposte, nessuna esclusa”.