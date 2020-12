Che Natale sarà per ravennati all’estero e stranieri che abitano a Ravenna? Tre esperienze, lontani da casa

Per tutti sarà un Natale diverso, condizionato dalla pandemia e dalle regole che vietano cenoni e pranzi con tutto il parentado. C’è chi si sta organizzando con videochiamate per scartare assieme i regali e chi troppi parenti non ha mai amato averli attorno e, tutto sommato, non si lamenta delle restrizioni imposte.

Ma di certo sarà ancor più un Natale tutto nuovo per i ravennati che risiedono all’estero e speravano di tornare per trascorrere le feste in famiglia, così come per chi, di origine straniera ma residente a Ravenna, è abituato a riunirsi con i parenti lontani proprio durante queste rare occasioni festive.

“Da buona romagnola trascorro normalmente i giorni di festa passando da una tavola all’altra, tra amici, parenti o anche solo conoscenti – racconta Mara Martuzzi, ravennate di Piangipane, che vive a Londra da 8 anni, dove lavora per una charity che supporta famiglie svantaggiate -. Non essendo credente vivo le giornate di festa come un’occasione per stare insieme alle persone care. Quest’anno probabilmente passerò molto tempo al telefono o in videochiamata, anche qui ho cari amici con cui fare qualche pranzo o cena, nei limiti consentiti”.

“Per chi vive da solo, come nel mio caso, – aggiunge, parlando delle norme anticovid inglesi – è concesso già dal secondo lockdown avere una “support bubble” per non soffrire troppo dell’isolamento”.

“A ottobre – continua – avevo prenotato un volo per tornare, che è stato cancellato durante il nostro secondo lockdown. Poiché nel frattempo la situazione in Italia è peggiorata ho deciso di non riprenotarlo, considerato che in Italia ho una mamma anziana, ma moderna, che non ci tiene alle feste comandate ed è comunque assistita egregiamente dai miei fratelli. Non me la sono sentita di rompere il fragile equilibrio di questi tempi e rischiare di portare il virus in casa, visto che quando torno sto ancora nella mia casa di famiglia”.

Un’altra ravennate che non tornerà a Ravenna per queste feste è Cliò Agrapidis, a Varsavia dallo scorso dicembre, dove vive con il compagno e un gatto. Complessivamente è all’estero da quasi cinque anni, prima a Dresda, dove ha completato un dottorato, e ora nella capitale polacca, dove lavora come ricercatrice per la Facoltà di Fisica dell’Università di Varsavia.

“La nostra intenzione non era comunque quella di rientrare in Italia – spiega Cliò -, ma di andare dai parenti del mio compagno, che vivono fuori Berlino. La Germania però ha inserito la Polonia nelle zone a rischio già da ottobre scorso, con l’obbligo di quarantena, dunque abbiamo cambiato i nostri piani. Resteremo a Varsavia: con alcune amiche abbiamo organizzato un “secret Santa” e faremo una videochiamata per scartare insieme i regali. Il 24 pomeriggio è il momento in cui aprono i regali nella famiglia del mio compagno, quindi ci collegheremo con i suoi genitori, mentre con la mia famiglia ci sentiremo il 25 a pranzo o subito dopo. Ho anche comprato pandoro e panettone e mi sono fatta dare la ricetta dei passatelli da mia nonna, per non farci mancare niente!”

“Sono riuscita a vedere i miei familiari in estate – commenta a proposito dello stato d’animo che vive, lontana da casa durante le feste – e per questo avevamo deciso, appunto, di passare il Natale in Germania. Dunque, non ho rinunciato a vedere i miei a causa della pandemia. La cosa peggiore è piuttosto non sapere quando sarà effettivamente possibile viaggiare verso Ravenna”.

Un’altra esperienza ancora è quella di Menna Price, insegnante di inglese in una scuola privata ravennate, sposata con un italiano e residente a Ravenna da decenni ormai. “Io e mia figlia Sara Alys – racconta – abitualmente festeggiavamo a Cardiff in Galles, con la mia famiglia di origine, mia madre e i miei fratelli. Per me è importante che lei mantenga costantemente legami con le due culture che le appartengono. Là riempivamo le nostre giornate tra teatro, “carol singers” e i cibi tipici di Natale come il tacchino e il christmas pudding. Quest’anno ci vediamo costrette a rinunciare a tutto questo, ma siamo anche felici di restare a Ravenna, perché anche questa è casa nostra, abbiamo due case”.

“Sarà un Natale diverso – aggiunge – ma non per questo meno bello. Festeggeremo in casa, in famiglia, se sarà possibile, assieme alla madre e alla sorella di mio marito, che vivono sole. Abbiamo una sala da pranzo abbastanza spaziosa da garantire una tavolata “distanziata” e non appena smetteremo di mangiare indosseremo le mascherine, per ridurre al minimo i rischi. È quello che ci auguriamo di fare, se sarà possibile, usando prima di tutto saggezza”.

“La famiglia e le mie amiche in Galles le sento spessissimo online, ma è un anno che non ci vediamo – spiega -. Di solito vado 3 volte all’anno, a Natale, Pasqua e in estate, ma la scorsa estate non me la sono sentita di partire, di aggiungere rischi. Mia madre è comunque una donna anziana e va protetta”.

La pandemia vista dall’Italia la conosciamo e in questi lunghi mesi ognuno si è potuto fare una propria idea di come sia stata gestita. Come l’hanno vissuta invece dall’Inghilterra, dalla Polonia o da Ravenna con un occhio attento oltremanica?

“Vivendo in un Paese nel quale, nei primi tempi, il premier vaneggiava di immunità di gregge e invitava a prepararsi a perdere i propri cari – spiega Mara -, si può immaginare il senso di incredulità, abbandono e rabbia che ha pervaso la comunità di noi italiani che dai TG e attraverso i nostri cari, guardavamo la tempesta arrivare con impotenza. Come altrove, anche in UK non si era preparati a gestire questa emergenza e non si ha saputo approfittare del vantaggio di essere stati colpiti con un certo ritardo rispetto ad altri Paesi”.

“Qui – continua – si avverte abbastanza chiaramente che i governanti vivono il dilemma se salvare l’economia o la salute pubblica (anche se le due cose sono intrinsecamente legate), ammiccando sempre al liberismo. Le azioni portate avanti mi sembrano un navigare a vista, che poco rassicura. Ravviso una buona dose di malcontento, ma forse non ho una visione pienamente oggettiva, visto che non credo di conoscere nessuno che abbia votato Tories. Qui ci sono regole ma pochi controlli, per cui ci si sente abbastanza autorizzati ad usare il buon senso per decidere il da farsi”.

“In Italia – conclude – mi sembra che il governo abbia agito da “buon genitore”, nel tentativo di fare il bene del proprio popolo. Sono però consapevole che sono stati fatti tanti errori evitabili e che in certi casi le logiche di potere hanno avuto il sopravvento…d’altronde, that’s Italy. Nella mia visita estiva a Ravenna ho avuto l’impressione che la gente si comportasse bene, che i locali avessero fatto il possibile per garantire sicurezza e continuità del servizio, con il tipico spirito di iniziativa e creatività che caratterizza gli italiani”.

Da Varsavia, Cliò spiega che “il governo polacco ha reagito in fretta in primavera, chiudendo tutto prima di avere un alto numero di casi, ma ha preso decisioni molto diverse negli ultimi mesi. Ristoranti e bar sono chiusi da ottobre, poi sono stati chiusi i luoghi di cultura, mentre per le scuole restano aperti asili nido e materne. Ora hanno annunciato una chiusura totale dal 28 dicembre al 17 gennaio, con limitazioni di movimento nella nottata del 31 dicembre”.

“A parte questo – commenta -, non ci sono altri divieti di spostamento. Alcune palestre hanno chiuso, altre, come quella che frequento io, no. C’è stato chi, raffrontando i numeri dei contagi tra quanto dichiarato dal governo centrale e quanto diffuso a livello regionale, ha verificato che i numeri non tornavano, quindi, non è certo che ce la stiano raccontando giusta”.

“La maggior parte delle persone però – chiude – indossa la mascherina e non ho visto strade affollate nonostante il periodo. Noi evitiamo ogni possibilità di assembramento. Quello che mi fa sentire meno tutelata qui non riguarda la gestione della pandemia, quanto la nuova legge sull’aborto, ancora più restrittiva della precedente”.

“Credo sia stato complicato per ogni Paese – dice Menna -, da settembre sembra venga seguita una linea più europea, ma in Gran Bretagna ogni regione (Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord, n.d.r.) decide per sé. Il Galles tiene una linea anticovid più rigida di Londra ed è piuttosto critico verso il Governo centrale, che accusa di decisioni poco ferme. Io personalmente credo che, all’estero come in Italia, in un contesto così complicato non sia il momento di fare polemiche. Verrà il tempo di decidere se le decisioni prese sono state giuste o meno, ma ora occorre unità e saggezza”.