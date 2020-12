Il consiglio comunale di Cervia approva l’odg “Stop Tampon Tax” per chiedere la riduzione dell’imposta sui prodotti igienici femminili

Nella seduta del Consiglio comunale di Cervia, del 30 dicembre, è stato voltato l’ordine del giorno “STOP TAMPON TAX. Il ciclo non è un lusso”, con cui Partito Democratico, Insieme per Cervia e Cervia Ti Amo chiedevano a Sindaco e Giunta di ridurre la “tampon tax”, cioè l’imposta sui prodotti igienici femminili essenziali (assorbenti interni, esterni, coppette mestruali).

L’OdG è stato approvato con i voti favorevoli di PD, Cervia Ti Amo, Insieme per Cervia, Cervia Domani per il Turismo, Movimento 5 Stelle. Astenuti i consiglieri comunali della Lega.

Nell’Ordine del Giorno è stato chiesto a Sindaco e Giunta di:

– verificare, con le Farmacie Comunali, la possibilità di applicare prezzi particolarmente contenuti o di predisporre un minor margine di guadagno sui prodotti sanitari e igienici femminili, (quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali) ed ogni altra eventuale iniziativa per migliorare la disponibilità e l’educazione all’uso di questi prodotti da parte delle donne ed in particolare delle fasce più svantaggiate;

– sensibilizzare le attività similari che distribuiscono questi prodotti in merito alla proposta in oggetto, con l’auspicio che una diffusa e approfondita campagna di informazione possa garantire un coinvolgimento su tutto il territorio;

– sollecitare il Governo ed il Parlamento a prevedere un’immediata riduzione dell’aliquota, attualmente al 22%, per i prodotti igienico-sanitari femminili, per arrivare poi alla totale detassazione dei beni essenziali alla salute ed all’igiene femminile;

– richiedere alla Regione Emilia – Romagna di attuare una virtuosa azione per consentire a tutti gli under 26, tramite consultori pubblici, la distribuzione gratuita di assorbenti (come già avviene per i dispositivi anticoncezionali).