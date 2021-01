Start Romagna: 117 bus in più a Ravenna per offerta potenziata di trasporto pubblico per ritorno a scuola dell’11 gennaio

Start Romagna ricorda che con la riapertura delle scuole e il ritorno della didattica in presenza l’11 gennaio (per le scuole superiori), che il nuovo DPCM del 5 gennaio 2021 prevede al 50% (come già nella precedente ordinanza del Ministero della Salute), è previsto anche che il servizio pubblico messo in campo dal gestore sia potenziato anche con mezzi messi a disposizione da vettori privati. Il nuovo fabbisogno della mobilità, soggetto a numerose variabili tra cui la riduzione della capacità di carico di passeggeri degli autobus al 50 per cento, è stato definito sulla base degli esiti dei tavoli di lavoro coordinati dai Prefetti e del dialogo costante con l’Agenzia della Mobilità Romagnola (AMR) e gli istituti scolastici.

La nuova offerta, potenziata, è consultabile sul sito di Start Romagna nell’apposita sezione https://www.startromagna.it/servizi/info-bus-e-news/?news=536

Nel bacino di Ravenna saranno impiegati complessivamente 117 autobus. Di questi, 27 sono bus a noleggio messi a disposizione da vettori privati, di cui 17 già attivi da settembre e 10 inseriti a partire dal 7 gennaio. I bus di rinforzo a noleggio, che potrebbero essere sprovvisti di display elettronico, saranno comunque identificabili attraverso cartelli posti sul fronte dei veicoli che indicheranno linea e direzione. Un’apposita segnaletica, inoltre, ripoterà la capienza massima di passeggeri consentiti su ogni mezzo.

I carichi vengono monitorati attraverso la Centrale Operativa che è in costante collegamento via radio con i conducenti. Nelle prime settimane di riavvio del servizio scolastico, inoltre, è previsto il presidio di alcune fermate e dei punti sensibili, con operatori a terra connessi alla centrale operativa. A bordo dei mezzi, che vengono costantemente sanificati, vigono una serie di norme e raccomandazioni che sono state riassunte in un video che è stato fatto veicolare attraverso le scuole.

Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio clienti, attivo nei giorni feriali con orario 8:00-19:00 dal lunedì al venerdì, 8:00-14:00 il sabato: Infostart 199.11.55.77, WhatsApp 331.65.66.555 e canale Telegram Start Romagna Ravenna.