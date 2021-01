Cervia ti Amo: pretestuosi gli attacchi della Lega, questo è il tempo della coesione

“Apprendiamo da Facebook e dalla stampa che è in corso una diatriba tutta interna all’opposizione che riguarda l’apertura della commissione urbanistica, oltre ad uno slancio in avanti del gruppo Lega che convoca Consigli comunali prima dello svolgimento della Giunta. Come più volte ribadito in Consiglio comunale dal mio gruppo, era ed è auspicabile in questo momento di crisi, emergenza sanitaria e tensione sociale, un atteggiamento costruttivo e collaborativo di tutte le forze politiche in campo. È opportuno riuscire ad individuare le priorità di questo momento sapendo declinare con intelligenza le difficoltà che la nostra città sta vivendo insieme all’intero Paese. Abbiamo già assistito alla pretestuosa polemica sul Consiglio comunale in presenza, avanzata sempre dal gruppo Lega durante la prima ondata della pandemia, riteniamo altrettanto pretestuosa quella letta sui giornali in questi giorni. La giunta e gli uffici lavorano alacremente per dare risposte ai cittadini e adeguarsi al continuo flusso normativo che arriva dal governo centrale. La disponibilità inoltre del sindaco all’apertura della commissione Urbanistica (pratica già di fatto adottata dal precedente consiglio comunale), necessita di una modifica al regolamento che richiede tempi tecnici e che sembra essere diventata più che altro una corsa a chi mette “il cappello” su una richiesta che ha già trovato la condivisione di tutto il consiglio comunale oltre che della giunta (attuale e precedente). Come ha ricordato il Presidente della Repubblica Mattarella: tornerà il tempo del confronto politico e delle contrapposizioni di parte, questo è il momento della coesione e della risposta comunitaria.” Così in una nota Alain Conte capogruppo Cervia Ti Amo.