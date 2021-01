Federeventi Ascom Cervia: “grande successo delle illuminazioni natalizie”

Federeventi Ascom Cervia si è complimentata con l’amministrazione comunale e gli operatori economici per “non avere rinunciato allo spirito natalizio grazie alle migliaia di installazioni luminose a Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata“.

“Da un anno stiamo vivendo una emergenza sanitaria che, purtroppo, ci ha costretti a rinunciare alle tradizionali attività legate al Natale che, negli ultimi anni, hanno

dato grande soddisfazione in termine di presenze in un periodo fuori stagione – proseguono da Federeventi – Infine, l’evento “Mima Wonderland” nella sua nuova veste rivisitata – per il rispetto delle normative in vigore per il contenimento dell’emergenza sanitaria – è riuscito a rilanciare con attrazioni luminose incredibili facendo diventare il centro di Milano Marittima un vero e proprio scrigno natalizio”.

Il Presidente di Federeventi Mattia Benzi ha dichiarato: “Ringrazio l’amministrazione comunale e tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione degli eventi natalizi. Avere permesso ai cittadini e alle attività economiche di poter assaporare lo spirito delle festività grazie all’installazione di migliaia di luci ha consentito di tenere vivi i centri di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. Auspico che, grazie ai comportamenti responsabili, si possa uscire quanto prima dall’emergenza sanitaria, guardiamo avanti e iniziamo a organizzarci per la stagione estiva in arrivo. Ritroviamo, nelle mille difficoltà, il nostro spirito legato all’accoglienza e all’ospitalità».